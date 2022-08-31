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В Лачине зафиксированы шесть поджогов, совершенных армянами (ВИДЕО)

Общество Материалы 31 августа 2022 14:51 (UTC +04:00)
В Лачине зафиксированы шесть поджогов, совершенных армянами (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В связи с возвращением города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана на эти территории были привлечены соответствующие силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана для своевременного предотвращения провокаций, в том числе пожаров, которые могли быть совершены во время выхода из этих населенных пунктов незаконно проживавших там армян.

Как сообщили Trend в среду в МЧС, армянские вандалы и в этот раз подожгли дома, в которых незаконно проживали, а также леса. Так, в городе Лачин и его окрестностях зафиксированы 6 пожаров, совершенных армянами.

Благодаря немедленному вмешательству пожарных подразделений Государственной противопожарной службы МЧС пожары удалось потушить в короткие сроки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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