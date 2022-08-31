БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 608 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 329, вторую - 279, три и более - 866, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 134 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 860 396. Первую дозу вакцины получили 5 373 902, вторую - 4 863 085, три и более - 3 364 209, бустерную дозу после положительного результата теста - 259 200 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)