В Азербайджане изменен порядок ведения воинского учета призывников и военнообязанных

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок ведения воинского учета призывников и военнообязанных".

Как сообщает Trend, изменение связано со специальной регистрацией.

Согласно решению, призывники и военнообязанные во время призыва или добровольного поступления на действительную военную службу, снимаясь с воинского учета, пройдут специальную регистрацию в Службе безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджана, где проходят службу.

Упраздненная Особая служба государственной охраны исключена из этого списка.

Таким образом, после последнего изменения призывники и военнообязанные, снятые с воинского учета после призыва или добровольного поступления на действительную военную службу, пройдут специальную регистрацию в Службе безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджана, министерстве обороны, министерстве внутренних дел, министерстве юстиции, министерстве по чрезвычайным ситуациям, Службе государственной безопасности, Службе внешней разведки, Государственной пограничной службе, Специальной службе государственной охраны Азербайджанской Республики, где проходят службу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)