В Азербайджане обнародованы результаты приема в вузы

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты размещения в вузы Азербайджана на 2022/2023 учебный год.

Как сообщает в среду Trend, абитуриенты также могут узнать результаты экзамена посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив код, указанный в пропускном листе на экзамен, на номер 7727.

Список поступивших в высшие учебные заведения будет опубликован в 6-м номере журнала "Абитуриент", который можно будет приобрести со второй половины завтрашнего дня.

Абитуриенты должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az в сроки с 12:00 2 сентября до 23:59 12 сентября.

В экзамене приняли участие 66 724 человека. Из них приняты в вузы 48 841 человек (в том числе 4 927 суббакалавров). 23 044 (в том числе 253 суббакалавра) - приняты в вузы на основе госзаказа, 25 797 (в том числе 4674 суббакалавра) - на платной основе.

С таблицей статистики приема в вузы по специальностям можно ознакомиться по ссылке.