Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции

Одно из самых критических заданий компании Tüpraş - техническое обслуживание и

ремонт печей - доверено компании Prokon.

Новый сложный контракт, подтверждающий признание компании Prokon в качестве

надежного партнера по разработке решений.

Компания Prokon Makina, Insaat, Imalat, Montaj, Sanayi veTicaret Ltd (далее Prokon Türkiye), являющаяся дочерней компанией Prokon, рада сообщить, что подписала новый контракт с Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (Tüpraş) на техническое обслуживание и ремонт печей.

Контракт предусматривает работы по техническому обслуживанию и ремонту печей в блоках 5 (Сырая нефть) и 21 (Нафтагидроочистка/десульфурация) нефтеперерабатывающего завода Tüpraş в Измите.

В период простоя будут обслуживаться две печи для сжигания сырой нефти, включая их подогреватели, одна вакуумная печь, включая подогреватель воздуха, одна установка для сжигания кислых газов и ее дымовая труба. Ожидается, что период простоя начнется в

октябре 2022-го года и планируется завершить его через 30 дней.

Вугар Самедли, главный исполнительный директор компании Nobel Energy сказал: "Компания Prokon успешно выполнила все ключевые аспекты предыдущего стратегического контракта с компанией Tüpraş, турецким гигантом по переработке нефти.

Доверие одного из наиболее важных пакетов работ по техническому обслуживанию и ремонту в рамках программы ежегодного простоя компании Prokon подчеркивает признание в качестве надежного поставщика решений.

Я уверен, что Prokon останется надежным партнером по разработке решений для будущих начинаний компании Tüpraş, стремясь обеспечить высокое качество результатов как для текущих, так и для потенциальных проектов.

В рамках текущего проекта компания Prokon выполнит работы по заглушке, демонтажу, очистке, повторной сборке, замене различных частей печей, для чего в пиковый период работ на стройплощадку будет привлечено около 110 человек - порядка 90 арматурщиков/монтажников труб и 16 сварщиков сплавов.

Основанная в 2012 году в качестве компании, оказывающей полный спектр услуг в области строительства, как дочерняя компания Группы Nobel Energy компания Prokon специализируется в управлении комплексными инфраструктурами, процессами строительства промышленных объектов от адаптации и внедрения проекта до закупок и строительства. Nobel Energy является частью NEQSOL Holding, международной группы компаний, действующих в восьми странах в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

Для более подробной информации о компании Prokon: www.prokon.az

Tüpraş - турецкая компания специализируется на переработке сырой нефти и нефтепродуктов. Компания управляет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами в Измире, Измите, Кырыккале и Батмане, которые перерабатывают 33.2 миллиона тонн

сырой нефти в год и производят различные нефтепродукты.