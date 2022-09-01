Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции

Одно из самых критических заданий компании Tüpraş - техническое
обслуживание и
ремонт печей - доверено компании Prokon.
Новый сложный контракт, подтверждающий признание компании Prokon
в качестве
надежного партнера по разработке решений.
Компания Prokon Makina, Insaat, Imalat, Montaj, Sanayi veTicaret
Ltd (далее Prokon Türkiye), являющаяся дочерней компанией Prokon,
рада сообщить, что подписала новый контракт с Türkiye Petrol
Rafinerileri A.S. (Tüpraş) на техническое обслуживание и ремонт
печей.
Контракт предусматривает работы по техническому обслуживанию и ремонту печей в блоках 5 (Сырая нефть) и 21 (Нафтагидроочистка/десульфурация) нефтеперерабатывающего завода Tüpraş в Измите.
В период простоя будут обслуживаться две печи для сжигания сырой
нефти, включая их подогреватели, одна вакуумная печь, включая
подогреватель воздуха, одна установка для сжигания кислых газов и
ее дымовая труба. Ожидается, что период простоя начнется в
октябре 2022-го года и планируется завершить его через 30 дней.
Вугар Самедли, главный исполнительный директор компании Nobel Energy сказал: "Компания Prokon успешно выполнила все ключевые аспекты предыдущего стратегического контракта с компанией Tüpraş, турецким гигантом по переработке нефти.
Доверие одного из наиболее важных пакетов работ по техническому обслуживанию и ремонту в рамках программы ежегодного простоя компании Prokon подчеркивает признание в качестве надежного поставщика решений.
Я уверен, что Prokon останется надежным партнером по разработке решений для будущих начинаний компании Tüpraş, стремясь обеспечить высокое качество результатов как для текущих, так и для потенциальных проектов.
В рамках текущего проекта компания Prokon выполнит работы по заглушке, демонтажу, очистке, повторной сборке, замене различных частей печей, для чего в пиковый период работ на стройплощадку будет привлечено около 110 человек - порядка 90 арматурщиков/монтажников труб и 16 сварщиков сплавов.
Основанная в 2012 году в качестве компании, оказывающей полный спектр услуг в области строительства, как дочерняя компания Группы Nobel Energy компания Prokon специализируется в управлении комплексными инфраструктурами, процессами строительства промышленных объектов от адаптации и внедрения проекта до закупок и строительства. Nobel Energy является частью NEQSOL Holding, международной группы компаний, действующих в восьми странах в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.
Для более подробной информации о компании Prokon: www.prokon.az
Tüpraş - турецкая компания специализируется на переработке сырой
нефти и нефтепродуктов. Компания управляет четырьмя
нефтеперерабатывающими заводами в Измире, Измите, Кырыккале и
Батмане, которые перерабатывают 33.2 миллиона тонн
сырой нефти в год и производят различные нефтепродукты.