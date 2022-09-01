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Новые кадры из города Лачин (ФОТО)

Общество Материалы 1 сентября 2022 10:16 (UTC +04:00)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)

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ЛАЧИН /Trend/ - Сегодня представители местных медиа посетили город Лачин.

Как сообщает Trend, город Лачин, как и другие ныне освобожденные азербайджанские города, подвергся в период оккупации разрушениям.

В настоящее время инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии занимаются разминированием территории, в городе несет службу военная полиция.

Отметим, что 26 августа Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Twitter публикацией в связи с Лачином. Глава государства отметил в публикации, что азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин, села Забух и Сус взяты под контроль.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
Новые кадры из города Лачин (ФОТО)
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