Новые кадры из города Лачин (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Сегодня представители местных медиа посетили город Лачин.

Как сообщает Trend, город Лачин, как и другие ныне освобожденные азербайджанские города, подвергся в период оккупации разрушениям.

В настоящее время инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии занимаются разминированием территории, в городе несет службу военная полиция.

Отметим, что 26 августа Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Twitter публикацией в связи с Лачином. Глава государства отметил в публикации, что азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин, села Забух и Сус взяты под контроль.

(Перевод: Фидан Мустафаева)