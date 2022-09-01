Директор Молодежного Форума ОИС принял участие на мероприятии, посвященном интернет-зависимости среди молодежи (ФОТО)

Вчера при организации молодежного крыла «Жастар Рухы» (Дух Молодежи) ведущей партии «Аманат» Республики Казахстан состоялась церемония открытия международной программы под названием «Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-и YouTube-зависимостей и азартных игр среди молодежи и детей». Как в своем выступлении заявил председатель Молодежного крыла «Жастар Рухы» Нуржан Жетписбаев, «Цель нашей онлайн площадки - обмен опытом и внедрение зарубежных практик в сфере регулирования вопросов интернет зависимости, кибербуллинга и лудомании среди молодежи и детей. Так как интернет стал одним из самых надежных инструментов для всех, в том числе и для молодежи».

На церемонии открытия мероприятия в онлайн формате выступил исполнительный директор Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Гурбанов Вусал сказал о важности проводимого заседания. В частности, он заявил следующее: «Распространение мобильных телефонов среди молодежи также подвергает их большему риску домогательств, оскорбительных сообщений, кражи личных данных и социальной изоляции, чем когда-либо прежде. Также появляется все больше случаев того, что кибурбуллинг требует разработки основ электронной безопасности, просвещения сообщества, политики и стратегий».

Приветственными речами также выступили исполнительный директор Пекинского центра правовой помощи и исследований проблем несовершеннолетних, Юй Сюйкунь, директор Департамента управления проектами НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Казахстана Рашидов Еркен Ерикович, руководитель медиа-центра Молодежной Организации Татарстана «Сэлэт» Ганеева Алсу и другие.

Стоит отметить, что так же в рамках данного проекта проводятся онлайн курсы «GalamTOP» в целях повышения знаний и профилактики интернет-зависимости у детей и подростков, проведено 32 фокус-групповых обсуждения для выявления регионов с высоким уровнем интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей.

Следует также добавить что, несколько лет как Молодежный Форум ОИС и «Жастар Рухы» успешно сотрудничают в рамках разных проектов направленных на развитие молодежи в евразийском пространстве.