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Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 1 сентября 2022 12:49 (UTC +04:00)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ЛАЧИН /Trend/ - Сегодня представители местных медиа посетили город Лачин, села Забух и Сус.

В настоящее время инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии занимаются разминированием территорий, военная полиция несет службу в селе Забух.

Съемочная группа Trend TV представляет кадры из села Забух Лачинского района.

Отметим, что 26 августа Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Twitter публикацией в связи с Лачином. Глава государства отметил в публикации, что азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин, села Забух и Сус взяты под контроль.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
Новые кадры из села Забух (ФОТО/ВИДЕО)
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