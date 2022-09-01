До 10 сентября будет налажено водоснабжение всех объектов в Лачине (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - До 10 сентября будет налажено водоснабжение всех объектов в Лачине.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

«Все насосы, обеспечивавшие водоснабжение Лачина, были демонтированы, а здание насосной станции разрушено. Мы обнаружили магистральный водопровод, провели работы по налаживанию водоснабжения в город Лачин, используя альтернативные источники. Но оказалось, что вода до города не доходит. Выяснилось, что участок водопровода диаметром 325 мм был перерезан, чтобы вода не поступала в город. Чтобы обеспечить военнослужащих питьевой водой, мы немедленно направили в этот район три водовоза. Уже 31 августа мы создали место для подачи сюда воды из альтернативного источника. В настоящее время машины обслуживают водоснабжение города Лачин», - сказал он.

Представитель "Азерсу" сообщил, что в настоящее время в городе Лачин проводится проверка сети водоснабжения.

«Хотя здесь и есть водохранилища, они не используются. Поэтому изначально мы хотим подавать воду в населенные пункты по новым линиям. В район уже завезены техника и оборудование, необходимые для строительства новой линии, и мы уже начинаем строительство водопровода для подачи воды в эти районы. Отмечу, что с прошлого года мы начали работу по водоснабжению других освобожденных от оккупации территорий Лачина. На территории Лачина уже проложено более 13 километров водопровода с трубами различного диаметра. Эти территории уже обеспечены питьевой водой. Наша цель - полностью обеспечить водой объекты в городе Лачин. То есть воды на этих территориях достаточно. Сегодня мы не думаем о водоснабжении из артезианских скважин в этом районе. На этой неделе мы наладим водоснабжение нескольких объектов в городе Лачин. Постараемся до 10 сентября наладить водоснабжение всех объектов в Лачинском районе», - сказал Джабраиллы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)