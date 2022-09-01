«PASHA Life» стал партнером лагеря «Харыбюльбюль», организованного в Шуше (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Шуше при поддержке Молодежного Фонда, совместной организации общественного объединения поддержки семей шехидов “Зафар”, молодежной организации "Большое Возвращение" и при поддержке «PASHA Life», 29-30 августа, в рамках "Года города Шуша", состоялся летний лагерь для детей шехидов и ветеранов под названием "Харыбюльбюль". Основная цель лагеря заключалась в том, чтобы способствовать тому чтобы дети провели свое свободное время эффективно, укрепить их уверенность в себе, посодействовать их сплоченности, а также поддержать их личностное развитие посредством различных тренингов, семинаров и встреч.

В ходе трехдневного мероприятия, в котором приняли участие 60 детей шехидов и ветеранов, был проведен тренинг «Навыки корпоративного общения», который может быть полезен в будущей карьере. Представленный руководителем отдела Корпоративных Коммуникаций компании «PASHA Life» Вели Мамедовым тренинг был принят с интересом. В конце тренинга участники получили ценные подарки от компании.

Желаем милости всевышнего Аллаха нашим храбрецам, поднявшимся на вершину мученичества при освобождении наших земель, и крепкого здоровья нашим воинам, потерявшим здоровье. Мы уверены, что их дети займут достойное место в создании будущего Азербайджана. «PASHA Life» всегда поддерживал и будет поддерживать мероприятия, организованные в этом направлении.