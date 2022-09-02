Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65 процентов, днем - 30-35 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40, в горах ночью – 12-17, днем - 24-29 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)