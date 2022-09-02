Пациентам с повышенным риском сердечного приступа желательно раз в три месяца проходить медицинские осмотры - специалист-эксперт Юсиф Нагиев

БАКУ/Trend/ - Пациентам с повышенным риском сердечного приступа желательно раз в три месяца проходить медицинские осмотры. Ою этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана Юсиф Нагиев, передает Trend со ссылкой на ведомство.

- Юсиф муаллим, правда ли, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены более высокому риску заражения коронавирусной инфекцией?

- Безусловно, такой риск имеется и, в первую очередь, именно пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, особенно в сочетании с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью относятся к группе высокого риска развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений.

Наряду с этим, некоторые исследования показывают, что риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт, остается высоким даже спустя некоторое время после выздоровления от инфекции SARS-CoV-2.

- Каков механизм поражения сердечно-сосудистой системы при COVID-19?

- По мнению зарубежных специалистов, поражения сердечно-сосудистой системы не зависят ни от тяжести COVID-19, ни от сроков выздоровления. По данным российских кардиологов, каждый третий пациент, госпитализированный в кардиологическое отделение, получил проблемы с сердцем после ковида. При этом часто симптомы появляются спустя несколько месяцев после выздоровления.

COVID-19 поражает как систему кроветворения, так и сердечно-сосудистую систему. Вирус очень токсичен относительно и самой сердечной мышцы. При коронавирусной инфекции часто возникает асептическое воспаление, связанное с воздействием токсинов, - миокардит. Он может быть очаговым, а может тотально поразить всю сердечную мышцу, и она перестанет справляться со своей насосной функцией. В итоге развивается сердечная недостаточность. Миокардит часто сопровождаются нарушениями ритма, в частности мерцательной аритмией, в редких случаях может спровоцировать развитие жизнеугрожающей желудочковой тахикардии, которая может привести к летальному исходу.

- На сегодня известно, что при COVID-19, в первую очередь, страдает свертывающая система крови. Может ли это увеличить риск сердечного приступа?

- Известно, что острый инфаркт миокарда (ИМ) возникает в результате атеротромбоза. Это происходит из-за разрыва атеросклеротической бляшки. Как тромбогенное заболевание, COVID-19 повышает риск тромбоза и известно, что летальность при этом заболевании связана именно с тромбозом.

Исследования показали возможное осложнение, которое развивается независимо от возраста – дестабилизация и разрыв атеросклеротической бляшки на внутренней поверхности сосудов. Это может привести к развитию инфаркта миокарда или мозга.

Еще одно очень грозное осложнение – тромбоэмболия легочной артерии, источником которой может быть оторвавшийся фрагмент старого тромба вен нижних конечностей или вновь образовавшийся тромб непосредственно в легочной артерии. Если закупориваются мелкие ветви, то прогноз благоприятный, а если крупные - может быть стремительное течение с возможностью летального исхода.

- Что такое постковидный синдром, каковы его признаки, распространенность и длительность?

- Независимо от клинических проявлений в острый период болезни у многих людей примерно через 3 месяца после появления первых симптомов инфекции SARS-Cov-2 наблюдаются патологические симптомы, которые длятся не менее двух месяцев и не объясняются другим диагнозом.

Наиболее частыми симптомами после перенесенной коронавирусной инфекции является усталость, утомляемость и кашель. При выполнении обычной физической нагрузки появляется истощение физических сил, отсутствует желание продолжать начатую деятельность из-за усталости. Эпидемиология постковидного синдрома изучена недостаточно, исследования продолжаются. Очевидно, что проявления этого синдрома встречаются часто.

Исследователи, наблюдавшие людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, сообщали о том, что 20-65 процентов из них в течение 3-4 и более месяцев предъявляли жалобы, характерные для постковидного синдрома. Длительность симптомов колеблется от 1-2 месяцев до 1 года.

- Как люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут защитить себя от коронавируса?

- Для предотвращения распространения коронавируса необходимо пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Помимо этого, использование медицинских защитных масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещений и соблюдение социальной дистанции предотвращают распространение воздушно-капельной инфекции.

Пациентам с повышенным риском сердечного приступа (лица, страдающие диабетом, ожирением и гипертонией) желательно раз в три месяца проходить медицинские осмотры и ни в коем случае не делать перерывов в приеме лекарственных препаратов, назначенных для контроля за указанными коморбидными состояниями.

Кроме того, после выздоровления по возможности избегать стрессовых ситуаций, на 6 месяцев отказаться от приема кофеина, употребления табака, алкоголя и некоторых лекарств от кашля и простуды, отпускаемых без рецепта врача, которые могут повлиять на естественный ритм сердцебиения.

Что касается профилактики, здоровый образ жизни очень важен. Он включает в себя регулярную физическую активность, коррекцию массы тела и ограничение продуктов, содержащих соль, сахар, крахмал (чипсы, сладкие газированные напитки, кондитерские и колбасные изделия).

Помимо это, очень важно восстановить психологический статус. Для этого подойдет рекреативный семейный отдых вне дома (дача, семейный туризм).