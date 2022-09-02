В Азербайджане начался выбор специальностей на вакантные места в вузах и колледжах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане со 2 по 7 сентября пройдет выбор специальностей на вакантные плановые места высших учебных заведений и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Trend в пятницу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), чтобы принять участие в выборе специальности, суббакалавры должны со 2 по 7 сентября ввести и подтвердить код специальности, по которой они хотят быть зачислены, в "Электронном заявлении абитуриента по выбору специальности".

Абитуриент, имеющий право выбора специальности, должен, выбрав до 20 кодов специальностей высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования, подтвердить их, введя их в нужной последовательности в "Электронном заявлении по выбору специальности абитуриента" на eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas2. Если абитуриент хочет принять участие в конкурсе на места по какой-либо специальности, как на бюджетной, так и на платной основе, то в этом случае он должен дважды вписать в заявку код этой специальности.

Абитуриенты (суббакалавры), которые не подтвердили заявку электронного выбора специальности, не будут допущены к конкурсу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)