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В Азербайджане выявлены еще 437 случаев заражения коронавирусом, вылечились 554 человека

Общество Материалы 2 сентября 2022 16:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 437 случаев заражения коронавирусом, вылечились 554 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 437 случаев заражения коронавирусом, 554 человека вылечились, 8 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 814 435 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 7801 276 человек вылечились, 9 813 – скончались, число активных больных составляет 3 346.

За последние сутки в стране проведены 3 191 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 162 508.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 437 случаев заражения коронавирусом, вылечились 554 человека
В Азербайджане выявлены еще 437 случаев заражения коронавирусом, вылечились 554 человека
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