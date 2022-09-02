БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 206 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 266, вторую -174, три и более - 658, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 108 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 862 892. Первую дозу вакцины получили 5 374 403, вторую - 4 863 443, три и более - 3 365 601, бустерную дозу после положительного результата теста - 259 445 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)