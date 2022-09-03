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Стали известны личности лиц, подвергавших детей истязаниям в частном логопедическом центре - МВД Азербайджана

Общество Материалы 3 сентября 2022 10:53 (UTC +04:00)
Стали известны личности лиц, подвергавших детей истязаниям в частном логопедическом центре - МВД Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Полиция установила личности лиц, истязавших детей в частном логопедическом центре в Баку.

Об этом Trend сказал в субботу начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

"Расследование продолжается, общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сказал он.

Отметим, что в социальных сетях распространились видеокадры истязания детей в частном логопедическом центре "Мехнур" в Низаминском районе Баку, недалеко от станции метро "Нефтчиляр".

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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