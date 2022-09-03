В Азербайджане завтра будет до 41 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 34-39, в Баку ночью - 23-25, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65 процентов, днем - 25-30 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 35-40, местами 41 градус тепла, в горах ночью – 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)