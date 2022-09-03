Предотвращено распространение лесных пожаров в Загатальском районе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время силы МЧС Азербайджана продолжают мероприятия по борьбе с лесными пожарами в северо-западном регионе страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, предотвращено распространение огня в сторону села Юхары Тала Загатальского района.

Продолжаются мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожаров, возникших в направлении села Тиканлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района.

Кроме того, предотвращено распространение пожара, возникшего в районе села Бахлийан Исмаиллинского района, и в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

В тушении пожаров в общей сложности участвуют 430 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе 3 вертолета Государственной противопожарной службы МЧС, войск гражданской обороны, Северо-Западного регионального центра и авиационного отряда, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Отметим, что все указанные пожары произошли в горно-лесных районах со сложным рельефом.