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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 3 сентября 2022 21:10 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 333 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 299, вторую -201, три и более - 714, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 119 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 864 225. Первую дозу вакцины получили 5 374 702, вторую - 4 863 644, три и более - 3 366 315, бустерную дозу после положительного результата теста - 259 564 человека.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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