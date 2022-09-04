Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков, однако вечером местами есть вероятность кратковременных дождей, временами порывистый северо-западный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 29-32, в Баку ночью - 23-25, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем местами ожидаются грозы, дождь. В горных и предгорных районах есть вероятность ливневых дождей, а также выпадения града. Местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью – 9-14, днем - 20-25 градусов тепла.