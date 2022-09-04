БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 113 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 202, вторую - 160, три и более - 658, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 93 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 865 338. Первую дозу вакцины получили 5 374 904, вторую - 4 863 804, три и более - 3 366 973, бустерную дозу после положительного результата теста - 259 657 человек.