По "Тертерскому делу" арестованы 12 человек, 1 - объявлен в розыск - Генпрокуратура Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию по "Тертерскому делу".

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе расследования уголовного дела Оруджеву Бекиру Ширин оглу и Ахмедову Рамилю Башир оглу были предъявлены обвинения по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (пытки, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания), 341.2.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 341.2.3 . В отношении указанных лиц решением суда избрана мера пересечения в виде ареста.

Также решением суда избрана мера пресечения в виде ареста с привлечением в качестве обвиняемого по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2 и 341.2.3 Уголовного кодекса Мамедову Рахибу Рамазан оглу.

В то же время отбывающим наказание Джумшудову Гурбану Гадим оглу и Агададашеву Джавиду Захид оглу были предъявлены обвинения также по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса.

Таким образом, за период, прошедший с возобновления производства по данным уголовным делам, к уголовной ответственности по различным статьям УК привлечено в общей сложности 17 человек, из них в отношении 12 человек решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, один человек объявлен в розыск, в отношении четырех человек мера пресечения не применена с учетом отбытия ими наказания в местах лишения свободы за другие преступления.

(Перевод: Фидан Мустафаева)