Полностью отремонтированные квартиры с видом на озеро и бульвар в Ясамале!

Квартиры по выгодной цене недалеко от центра города!

Kristal Absheron,возобновил продажи всеми любимого проекта “Park Yasamal”.

Жилой комплекс “Park Yasamal” расположен недалеко от центра города, в экологически чистом Ясамальском районе, рядом с «ASAN» №3 и парком Мусабекова.

Экологически чистый, комфортный образ жизни!

Жилой комплекс «Парк Ясамал» предлагает жильцам экологически чистую и здоровую жизнь в гармонии с природой. В комплексе жителям будет доступен большой двор площадью 4 га, большой и функциональный парк площадью 5 га. Также в настоящее время идет процесс проектирования строительства бульвара на участке площадью 32 га, в окрестности озера.

Все необходимое в одном месте!

В жилом комплексе квартиры с видом на озеро, большой и зеленый двор, детские площадки, больница, школа, сад, фитнес-центр добавят уюта в комфорт жителей всех возрастных групп. Также безопасность жителей обеспечат закрытая парковка и двор, свободный от машин.

И вы можете стать владельцем полностью отремонтированной квартиры в комплексе « Park Yasamal» с кредитными возможностями от 6% годовых , с ежемесячной оплатой от 467 АЗН!

Подробно: * 1544/ 051 255 05 55

www.kristalabsheron.az