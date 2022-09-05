Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию по "Тертерскому делу" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - C 16 декабря 2021 года следственной группой, возглавляемой первым заместителем генерального прокурора Азербайджана, возобновившей уголовное производство в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходивших службу в воинских частях министерства обороны Азербайджанской Республики в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, проводились интенсивные следственные действия по всем направлениям в связи с тем, что в мае - июне 2017 года группой военнослужащих вышеуказанных и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, путем незаконного привлечения к допросу предполагаемых подозреваемых лиц были допущены факты пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, физического и психологического насилия, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия.

Как сообщили Trend в понедельник в Генеральной прокуратуре, за прошедший период были выявлены и признаны потерпевшими еще 288 лиц, которые подвергались пыткам и другим незаконным действиям, по обстоятельствам дела были проведены полные, всесторонние допросы, обеспечена судебно-медицинская экспертиза. Таким образом, в целом, вместе с уголовными делами в рамках предыдущего расследования по фактам применения пыток, выявлены 405 потерпевших.

Продолжаются мероприятия по выявлению и допросу потерпевших по делу, а также военнослужащих, совершивших незаконные действия, и по всестороннему, полному и объективному расследованию всех обстоятельств совершенных преступлений. Генпрокуратура просит лиц, подвергшихся насилию, физическому или психическому воздействию, другим незаконным действиям, а также незаконно лишенных свободы, но не признанных потерпевшими по этим делам, обращаться на короткий номер 961 "горячей линии", а также по телефону 012-361-16-47 или по адресу электронной почты [email protected], связаться с органами прокуратуры через страницы в социальных сетях (instagram, facebook, telegram, twitter) и явиться на допрос в следственный орган, говорится в сообщении.

Также отмечается, что поскольку в ходе предварительного расследования были получены доказательства того, что, помимо лиц, в отношении которых была установлена их смерть в результате пыток, также от травм, полученных в результате пыток, скончался впоследствии в больнице Тамкин Низамиоглу, его тело было эксгумировано, и факт пыток был подтверждено заключением проведенной судебно-медицинской экспертизы. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено признание близкого родственника указанного лица правопреемником потерпевшего.

В ходе расследования уголовного дела Оруджеву Бекиру Ширин оглу и Ахмедову Рамилю Башир оглу были предъявлены обвинения по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (пытки, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания), 341.2.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 341.2.3 . В отношении указанных лиц решением суда избрана мера пересечения в виде ареста.

Также решением суда избрана мера пресечения в виде ареста с привлечением в качестве обвиняемого по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2 и 341.2.3 Уголовного кодекса Мамедову Рахибу Рамазан оглу.

В то же время отбывающим наказание Джумшудову Гурбану Гадим оглу и Агададашеву Джавиду Захид оглу были предъявлены обвинения также по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса.

Таким образом, за период, прошедший с возобновления производства по данным уголовным делам, к уголовной ответственности по различным статьям УК привлечено в общей сложности 17 человек, из них в отношении 12 человек решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, один человек объявлен в розыск, в отношении четырех человек мера пресечения не применена с учетом отбытия ими наказания в местах лишения свободы за другие преступления.

При изучении дел лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности по обвинению в государственной измене, вина которых впоследствии была признана недоказанной, а также осужденных за преступления против воинской службы были выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства, в результате чего дела в отношении 26 лиц, осужденных за тяжкие и иные преступления, были всесторонне, полностью и объективно расследованы, из них в отношении 19 лиц были приняты решения о прекращении уголовного преследования на оправдательных основаниях, в отношении семи других лиц - по некоторым эпизодам на оправдательных, а по некоторым эпизодам - на не оправдательных основаниях.

Кроме того, решения от 19 декабря 2017 года, принятые в отношении Гусейнова Мехмана Тельман оглу и Агазаде Эльхана Кямаледдин оглу о прекращении без оправдательных оснований уголовного преследования по обвинению в государственной измене, в связи с их смертью были отменены Генеральным прокурором Азербайджана в связи с тем, что они были незаконными и необоснованными, в соответствии с ними будет обеспечено полное, всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств.

Вместе с тем Генеральным прокурором Азербайджана в отношении 19 лиц, признанных виновными в государственной измене и по другим статьям и приговоренных к различным срокам лишения свободы по трем уголовным делам, ранее направленным в суд на основании доказательств, полученных в ходе проведенного расследования, было направлено обращение в Пленум Верховного суда Азербайджанской Республики для пересмотра судебных решений в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе расследования, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)