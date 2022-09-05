Известные джазовые исполнители в Центре Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 30 сентября в Центре Гейдара Алиева в рамках 17-го Бакинского международного джазового фестиваля состоится концерт звезд джаза Мелвина Трэвиса и Мины Агосси. В этот день любителей джаза ждут потрясающее исполнение, завораживающие ритмы и невероятная энергетика, сообщает в понедельник Trend.

Французский джазмен Мелвин Трэвис, известный в музыкальном мире как Мистер Мелвин, покорил сердца джазовой аудитории своим уникальным исполнением. Мелвин Трэвис, получивший образование в Black Music School в Париже, выступал с такими известными джазовыми исполнителями, как Мишель Хендрикс, Дерек Мартин, Жан Карпентер. Он выступает в особенной манере, обращаясь к таким жанрам, как джаз, соул, фанк и блюз. Мелвин Трэвис также прекрасный композитор, писатель и преподаватель вокала.

Мина Агосси, еще одна известная представительница французского джаза, после учебы во Франции, Марокко и Нигерии жила и работала в США и Испании. Познакомившись с музыкальной культурой многих стран и соединив ее в своем творчестве, она быстро завоевала известность в мире джаза. В репертуаре Мины Агосси хип-хоп, блюз, джаз и даже рок.

(Перевод: Фидан Мустафаева)