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В Азербайджане выявлены еще 72 случая заражения коронавирусом, вылечились 139 человек

Общество Материалы 5 сентября 2022 20:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 72 случая заражения коронавирусом, вылечились 139 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 72 случая заражения коронавирусом, 139 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 815 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 802 395 человек вылечились, 9 825 – скончались, число активных больных составляет 3 375.

За последние сутки в стране проведены 2 001 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 172 037.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 72 случая заражения коронавирусом, вылечились 139 человек
В Азербайджане выявлены еще 72 случая заражения коронавирусом, вылечились 139 человек
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