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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 5 сентября 2022 20:52 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли пять человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших три и более доз вакцины составило 4, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - один человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 865 343. Первую дозу вакцины получили 5 374 904, вторую - 4 863 804, три и более - 3 366 977, бустерную дозу после положительного результата теста - 259 658 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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