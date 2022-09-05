Пожар в Баку произошел не в административном здании минюста - представитель министерства

БАКУ /Trend/ - Пожар в Хатаинском районе Баку произошел не в административном здании исполнительного отдела министерства юстиции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала начальник управления по правам человека и связям с общественностью министерства Айнур Сабитова.

"Касательно информации о пожаре в административном здании исполнительного отдела министерства юстиции в Хатаинском районе сообщаю, что пожар произошел не в здании этого учреждения, а в чайхане по соседству. Распространения огня на здание исполнительного отдела удалось избежать. В настоящее время пожар потушен. Пострадавших нет", - сказала она.