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Пожар в Баку произошел не в административном здании минюста - представитель министерства

Общество Материалы 5 сентября 2022 22:44 (UTC +04:00)
Пожар в Баку произошел не в административном здании минюста - представитель министерства

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Пожар в Хатаинском районе Баку произошел не в административном здании исполнительного отдела министерства юстиции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала начальник управления по правам человека и связям с общественностью министерства Айнур Сабитова.

"Касательно информации о пожаре в административном здании исполнительного отдела министерства юстиции в Хатаинском районе сообщаю, что пожар произошел не в здании этого учреждения, а в чайхане по соседству. Распространения огня на здание исполнительного отдела удалось избежать. В настоящее время пожар потушен. Пострадавших нет", - сказала она.

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