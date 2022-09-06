Закир Гасанов и Яшар Гюлер посетили выставку ADEX (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совместно с начальником Генштаба ВС Турции генералом армии Яшаром Гюлером посетил четвертую Азербайджанскую международную оборонную выставку "ADEX 2022" и 13-ю Международную выставку "Securex Caspian".

Как сообщает во вторник Trend, Закир Гасанов и Яшар Гюлер ознакомились со стендами, продукцией оборонной промышленности, представленной на выставке.

Отметим, что на выставке представлены 208 компаний, в том числе ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Впервые в выставке приняли участие компании из Иордании. В этом году восемь стран участвуют в выставке с национальными стендами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)