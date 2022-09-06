Veyseloglu и ASAN Radio запускают новый проект “YAXŞI Kİ, DEDİN”

По инициативе и при поддержке группы компаний Veyseloglu с сегодняшнего дня на волнах ASAN Radio будет выходить еженедельная передача “Yaxşı ki, dedin”.

В программах будут затрагиваться самые разные вопросы, представляющие наибольший интерес для потребителей: на что мы должны обращать внимание при покупке продуктов питания? Насколько связаны между собой стоимость и качество продукции? Что такое цепочка поставок и как она работает в современном мире? Какие права есть у потребителей?

Первая программ выйдет в эфир сегодня в 18:00 по бакинскому времени. Ее главным гостем будет Директор по поддержке бизнеса группы компаний Veyseloglu Анар Джумшудов, имеющий богатый опыт в сфере контроля за качеством продукции. В роли независимого наблюдателя в передаче также примет участие эксперт по вопросам питания Фарид Сафаров.

Программы будут выходить в эфир на волнах ASAN Radio каждый вторник в 18:00 и повторяться в четверг в 14:00. Передачи будут носить просветительский характер и ставят цель информировать как экспертное сообщество, так и широкие слои потребителей о том, что действительно надо знать и понимать при выборе товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы охватывает все этапы так называемой цепочки поставок - от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.