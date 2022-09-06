Турция впервые демонстрирует малую подводную лодку "STM 500" на выставке в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турция впервые демонстрирует малую подводную лодку "STM 500" на четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2022".

Об этом Trend сообщил во вторник представитель турецкой компании.

Отметим, что на выставке представлены 208 компаний. Среди участников есть ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. В выставке впервые приняли участие компании из Иордании. В этом году 8 стран участвуют с национальными стендами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)