Большая часть предусмотренной к закупке за рубежом техники для разминирования уже находится в Азербайджане - агентство (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются работы по разминированию. К началу сентября было разминировано более 50 тысяч гектаров.

Об этом Trend сказал во вторник председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

"Операции по разминированию проводятся на всех освобожденных от оккупации землях. Это территории, где реализуются инфраструктурные проекты, ведутся сельскохозяйственные работы, прокладываются дороги и так далее", - сказал он.

Сулейманов добавил, что большая часть техники, предусмотренной к закупке за рубежом, уже находится в Азербайджане, а остальная часть будет ввезена в этом году.

«Она будет вновь закупаться по мере необходимости. Оборудование, которое мы используем, является самым современным», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)