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Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)

Общество Материалы 6 сентября 2022 15:31 (UTC +04:00)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс возвращения населения в село Агалы Зангиланского района. Завтра в родное село отправится еще одна группа жителей.

Как сообщает сотрудник Trend, семьи с большим энтузиазмом готовятся к отъезду.

Они выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и армии страны за освобождение родных земель, а также за условия, созданные сегодня там, почтили память шехидов и пожелали выздоровления ветеранам.

Представляем вниманию кадры подготовки жителей к возвращению в село Агалы.

Фото - Заур Мустафаев

Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край (ФОТО)
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