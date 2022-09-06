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В Азербайджане утвержден Порядок использования страховых средств и страхового резерва

Общество Материалы 6 сентября 2022 19:41 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден Порядок использования страховых средств и страхового резерва

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БАКУ /Trend/ - Решением Кабинета министров Азербайджана утвержден "Порядок использования страховых средств, в том числе страхового резерва".

Как сообщает во вторник Trend, изменение в данное решение может быть внесено в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом №772 Президента Азербайджана от 24 августа 2002 года.

С полным тестом решения можно ознакомиться по ссылке.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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