БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден Порядок ввоза и вывоза донорских органов для трансплантации.

Как сообщает во вторник Trend, в пояснении к постановлению №345 Кабинета министров говорится, что постановление регулирует порядок обращения за разрешением на ввоз и вывоз донорских органов с целью трансплантации, порядок рассмотрения обращений, вопросы осуществления государственного контроля в этой сфере, определяет формы решения о выдаче специального разрешения на ввоз и вывоз донорских органов.

Для получения разрешения на ввоз и вывоз донорских органов с целью трансплантации медицинские учреждения, перечень которых определен постановлением №235 Кабинета министров от 20 августа 2021 года, до ввоза донорских органов на таможенную территорию или их вывоза с этой территории обращаются с заявлением в форме, указанной в приложениях № 1 и 2 к настоящему постановлению, к юридическому лицу публичного права "Координационный центр по донорству и трансплантации органов" при министерстве здравоохранения Азербайджана. Соответствующие документы прилагаются к заявлению на получение разрешения на ввоз донорских органов с целью трансплантации.

В течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления документы рассматриваются Координационным центром, и по форме, указанной в приложениях № 3 и № 4 к настоящему постановлению, принимается обоснованное решение о выдаче разрешения на ввоз или вывоз донорских органов с целью трансплантации либо об отказе.

Решение о выдаче разрешения представляется заявителю в течение двух рабочих дней с даты принятия решения или направляется посредством почтового отправления.

Решение о разрешении ввоза или вывоза донорских органов с целью трансплантации включается Координационным центром в подсистему "Координация и мониторинг деятельности по трансплантации" в "Единой государственной информационной базе доноров, реципиентов и донорских органов" и незамедлительно передается в электронном виде в таможенный орган.

(Перевод: Фидан Мустафаева)