В Азербайджане утверждены критерии статуса срочности лечения методом трансплантации донорских органов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Критерии статуса срочности необходимости лечения методом трансплантации донорских органов" и "Перечень заболеваний, представляющих угрозу для здоровья реципиента".

Как сообщает во вторник Trend, в пояснении к постановлению №342 Кабинета министров говорится, что тем самым определены критерии статуса срочности необходимости лечения методом трансплантации легких, сердца, печени, почек в отношении лиц в возрасте до 18 лет и старше. В связи с трансплантацией других органов эти критерии не установлены.

(Перевод: Нубар Кулузаде)