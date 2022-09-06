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В Азербайджане выявлены еще 492 случая заражения коронавирусом, вылечились 556 человек

Общество Материалы 6 сентября 2022 18:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 492 случая заражения коронавирусом, вылечились 556 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 492 случая заражения коронавирусом, 556 человек вылечились, шестеро - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 816 087 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 802 951 человек вылечился, 9 831 – скончались, число активных больных составляет 3 305.

За последние сутки в стране проведены 4 487 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 176 524.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 492 случая заражения коронавирусом, вылечились 556 человек
В Азербайджане выявлены еще 492 случая заражения коронавирусом, вылечились 556 человек
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