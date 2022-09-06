БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 544 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 375, вторую - 231, три и более - 803, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 800 000. Первую дозу вакцины получили 5 363 000, вторую - 4 856 720, три и более - 3 326 543, бустерную дозу после положительного результата теста - 135 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)