За последние два дня количество осадков в Азербайджане превысило месячную норму - гидрометслужба

БАКУ /Trend/ - Прохождение холодных атмосферных фронтов через территорию Азербайджана привело к значительному снижению температуры воздуха, а также к ливням. В некоторых регионах за два дня количество осадков превысило месячную норму.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду глава Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Умайра Тагиева.

Она отметила, что наибольшее количество осадков выпало в Лянкяране - 80 мм (136 процентов месячной нормы), Астаре - 59 мм (117 процентов), Шеки - 62 мм (74 процента), Загатале - 49 мм (42 процента), Гахе - 46 (55 процентов), Огузе - 45 мм (33 процента), Балакене - 42 мм (36 процентов), Габале - 33 мм (28 процентов), Ярдымлы -29 мм (23 процента месячной нормы).

«6 сентября около 21:15 на территории Гедабейского района выпал град диаметром 12 мм. Температура воздуха была на 4,6 градуса ниже климатической нормы. Неустойчивые погодные условия с периодическими осадками продолжатся до полудня 8 сентября», - сказала Тагиева.

По ее словам, за последние десять лет такие погодные условия в первой декаде сентября были зафиксированы в 2016 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)