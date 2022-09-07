Мы очень счастливы, так как возвращаемся через 30 лет в родной край - уроженец села Агалы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается возвращение в село Агалы Зангиланского района, отстроенное на основе концепции "Умное село". 7 сентября из городка "Зангилан" в селе Масазыр Абшеронского района в село Агалы отправилась очередная группа граждан.

Своими впечатлениями с Trend поделился уроженец села Шихнасиб Махмудов.

«Мы очень счастливы, потому что возвращаемся в родной край. Сколько лет мы ждали этого дня. Я благодарен за этот день Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии, матерям и отцам шехидов. Мне довольно сложно выразить ту радость, которую я испытываю», - сказал он.

Мухаммед Мансумов, который тоже сегодня возвращается в село Агалы, сказал Trend, что невозможно выразить чувства, которые он испытал, услышав новость об освобождении Зангилана от оккупации.

«Я с нетерпением ждал того дня, когда перееду в наше село. Наконец этот день настал. Выражаю благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии за эту подаренную нам радость», - сказал он.

Отметим, что сегодня в село Агалы переселяются еще 63 человека - 12 семей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)