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В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)

Общество Материалы 7 сентября 2022 15:51 (UTC +04:00)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Продолжается возвращение в село Агалы Зангиланского района, отстроенное на основе концепции "Умное село". 7 сентября из городка "Зангилан" в селе Масазыр Абшеронского района в Агалы отправилась очередная группа граждан - 12 семей, состоящих из 63 человек.

Как сообщает Trend, в настоящее время они уже находятся в селе и размещаются в своих домах.

Отметим, что переселение в село Агалы будет последовательно продолжаться на основе графика предоставления новых жилых площадей Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
В село Агалы прибыла очередная группа жителей (ФОТО)
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