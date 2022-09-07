В Азербайджане выявлены еще 502 случая заражения коронавирусом, вылечились 611 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 502 случая заражения коронавирусом, 611 человек вылечились, 7 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 816 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 803 562 человека вылечились, 9 838 – скончались, число активных больных составляет 3 189.

За последние сутки в стране проведены 4 343 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 180 867.

(Перевод: Нубар Кулузаде)