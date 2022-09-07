БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 353 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 377, вторую - 178, три и более - 671, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 127 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 868 240. Первую дозу вакцины получили 5 375 656, вторую - 4 864 213, три и более - 3 368 451, бустерную дозу после положительного результата теста - 259 920 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)