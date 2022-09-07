В селе Агалы созданы все необходимые условия для комфортного проживания - Вахид Гаджиев

ЗАНГИЛАН /Trend/ - На втором этапе возвращения в Зангилан в общей сложности переселились 25 семей. 7 сентября состоялся переезд в село Агалы 12 семей, состоящих из 63 человек. А 9 сентября в село вернутся еще 13 семей.

Как сообщает в среду местный корреспондент Trend, встретив жителей, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев поздравил жителей с возвращением в родные края.

Жителям была предоставлена информация о селе, сообщено, что в селе созданы все необходимые условия для комфортного проживания населения.

"Приветствую каждого из вас. Сегодня осуществляется 2-й этап переселения в село Агалы. В село вернулись еще 12 семей, состоящих из 63 человек, и через несколько минут они ознакомятся со своими домами, им будут переданы ключи от квартир. Как известно, в июле в Агалы переселилась 41 семья, состоящая из 201 человека. В селе доступны практически все инфраструктурные услуги, такие как Служба ASAN, почта, банк, сеть супермаркетов и т. д. При въезде в село действует заправочная станция, и во всех этих сферах деятельности заняты жители нашего села Агалы. Сегодня среди переселенных жителей есть и учителя. Проводятся последние подготовительные работы в строящейся здесь школе на 360 учащихся, чтобы дети смогли пойти школу в новом учебном году", - сказал Гаджиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)