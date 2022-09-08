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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

Общество Материалы 8 сентября 2022 09:22 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

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БАКУ /Trend/ - С 21:00 7 сентября до 04:00 8 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Субатан Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района государственной границы подвергали интенсивному обстрелу с перерывами из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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