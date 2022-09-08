Микронидлинг омолодит и улучшит качество вашей кожи

Микронидлинг – это салонная процедура, которая считается достойной альтернативой игловой мезотерапии. Главное отличие заключается в том, что лечебный коктейль не вводится вручную, а проникает в кожу за счет микротравм, которые наносятся с помощью специального прибора – мезороллера. Врачи клиники ASTHETIK LAB проведут полную диагностику кожи вашей лица и подберут для вас самую правильную процедуру.

Аппаратный микронидлинг применяют как для омоложения и улучшения качества кожи, так и для устранения эстетических дефектов, к примеру, пигментации, рубцов, постакне, растяжек. Мезороллер обеспечивает глубокое проникновение лечебного состава в дерму.

Микротравмы, нанесенные на кожу с помощью мезороллера, активизируют естественные обменные процессы эпидермиса, стимулируют активную выработку протеинов. Благодаря чему повышается эластичность кожи, разглаживаются морщины, видимые дефекты становятся менее заметными, а после курса процедур могут исчезнуть полностью.

Мезококтейль проникает через проколы внутрь кожного покрова равномерно и быстро, поэтому процедура считается более результативной по сравнению с введением препарата точечно. Кроме того, микронидлинг менее болезненный и не требует длительной реабилитации. Небольшая отечность и покраснение проходит через 1-2 дня. Показания к применению: Кожа слишком сухая или жирная, имеются растяжки, рубцы, следы от ожогов, обвисает, серый цвет лица, морщины, гусиные лапки, пигментация, расширенные поры, угри.

На кожу равномерно наносят лечебный коктейль, который подбирает косметолог, учитывая тип кожи и эстетические дефекты.

Клиника ASTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 800 специалистов.

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