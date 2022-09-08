Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в области здравоохранения и медицинской науки

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в нашей стране Гурбанмемметом Эльясовым. Встреча носила ознакомительный характер, передает Trend со ссылкой на ведомство.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил Гурбанмеммета Эльясова с назначением на пост посла Туркменистана в нашей стране. Министр подчеркнул, что регулярные встречи глав государств и достигнутые договоренности подняли азербайджано-туркменские отношения на более высокую ступень.

Указав на успешное сотрудничество во многих сферах, в том числе и в области здравоохранения и медицинской науки, Теймур Мусаев отметил, что есть большой потенциал для обмена опытом между национальными институтами общественного здравоохранения: «Наше сотрудничество с Туркменистаном в области политики здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется на международном уровне – в рамках сотрудничества министров здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Помимо этого, в настоящее время 6 граждан Туркменистана получают высшее медицинское образование в Азербайджанском медицинском университете».

Напомнив, что Гурбанмеммет Эльясов имеет богатый опыт работы в сфере здравоохранения и занимал пост министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.

В свою очередь, Гурбанмеммет Эльясов подчеркнул, что Туркменистан уделяет особое внимание отношениям с Азербайджаном. Посол также отметил, что созданы новые возможности для взаимодействия в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов.

В ходе встречи, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, были обсуждены перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, а также доступность санаторно-курортного лечения для граждан обеих стран в постковидный период.