В Азербайджане объявлены результаты приема на вакантные плановые места в вузах и колледжах

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в вузах и колледжах на базе полного среднего образования (11-летнее).

Об этом Trend сообщили в четверг в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

С результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Для участия в конкурсе по заполнению вакантных плановых мест в вузах и колледжах на базе полного (11-летнего) среднего образования выбрали специальности 13 853 человека. В результате на вакантные плановые места в вузах приняты 628 человек (в том числе 287 суббакалавров), а в колледжи - 11 846 человек.

По результатам приема в колледжи плановые места заполнены на 94,99 процента. В общей сложности осталось 625 (5,01%) вакантных мест.

Результаты приема в колледжи на базе 11-летнего образования:

План приема Приняты Прием, в процентах Количество вакантных мест Азербайджанский сектор Русский сектор Всего Специальности, по которым не требуется экзамен по особым способностям 11710 10795 476 11271 96.25 439 (3.75) Специальности, по которым требуется экзамен по особым способностям 761 563 12 575 75.56 186 (24.44) Всего 12471 11358 488 11846 94.99 625 (5.01)

(Перевод: Нубар Кулузаде)