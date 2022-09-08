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В Азербайджане выявлены еще 396 случаев заражения коронавирусом, вылечились 553 человека

Общество Материалы 8 сентября 2022 18:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 396 случаев заражения коронавирусом, вылечились 553 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 396 случаев заражения коронавирусом, 553 человека вылечились, 5 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 816 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 804 115 человек вылечились, 9 843 – скончались, число активных больных составляет 3 027.

За последние сутки в стране проведены 3 772 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 184 638.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 396 случаев заражения коронавирусом, вылечились 553 человека
В Азербайджане выявлены еще 396 случаев заражения коронавирусом, вылечились 553 человека
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