В Азербайджане выявлены еще 396 случаев заражения коронавирусом, вылечились 553 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 396 случаев заражения коронавирусом, 553 человека вылечились, 5 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 816 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 804 115 человек вылечились, 9 843 – скончались, число активных больных составляет 3 027.

За последние сутки в стране проведены 3 772 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 184 638.

(Перевод: Нубар Кулузаде)