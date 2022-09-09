В Азербайджане выявлены еще 337 случаев заражения коронавирусом, вылечились 442 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 337 случаев заражения коронавирусом, 442 человека вылечились, 6 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 817 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, 804 557 человек вылечились, 9 849 – скончались, число активных больных составляет 2 916.

За последние сутки в стране проведены 3 159 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 187 798.

(Перевод: Фидан Мустафаева)